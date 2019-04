Berkas Perkara Ayah dan Kakak Kandung Tersangka Inses Belum Dinyatakan Lengkap

Laporan Wartawan Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan Cahyono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Berkas perkara kasus inses di Kabupaten Pringsewu dengan tersangka JM (44) dan SA (23) sampai saat ini masih belum P21 atau belum dinyatakan lengkap.

Saat ini berkasnya masih dalam tahap penelitian.

Kasatreskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas mengatakan, pihaknya menargetkan secepatnya berkas tersebut selesai.

"Dalam waktu dekat, tidak lama lagi," ujarnya mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Rabu (17/4/2019).

JM (44) dan SA (23) merupakan tersangka pemerkosaan terhadap AG (18) gadis keterbelakangan mental.

AG merupakan putri kandung JM dan adik kandung SA.

Perbuatan inses ini juga dilakukan oleh YF (15) kepada AG. YF merupakan adik kandung AG.

Tersangka YF yang usianya masih di bawah umur telah mendapat putusan Pengadilan Negri Kota Agung dengan hukuman penjara selama sembilan tahun.

Hakim Farid memvonis YF terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 64 (1) KUHP jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.