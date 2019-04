Kapolres Pantau Langsung TPS di Tuba dan Tubaba

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi turun langsung ke beberapa lokasi TPS (tempat pemungutan suara) yang ada di wilayah hukum Polres Tulangbawang.

Kegiatan tersebut dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, bertepatan dengan puncak acara pesta demokrasi tahun 2019, Rabu (17/4) .

Kapolres mengatakan, dirinya sengaja melihat langsung proses pemungutan suara di TPS untuk memastikan situasi dan kondisi yang ada, serta bagaimana antusiasnya warga Kabupaten Tulangbawang dan Tulangbawang Barat dalam menggunakan hak pilihnya.

• Banyak yang Tidak Mencoblos di TPS Lingkungan RSUAM

"Di setiap TPS yang ada di wilayah hukum Polres Tulang Bawang, masyarakat merasa sangat aman dan nyaman ketika berada di TPS untuk menggunakan hak suaranya. Tidak ditemukan adanya intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar AKBP Syaiful.

Proses pengamanan yang berlangsung kemarin yang dilakukan personel TNI dan Polri berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Semua berkat dukungan dan kerjasama semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk.

• Bupati Tanggamus Dewi Handajani dan Suami Nyoblos di Kota Agung dan Wabup Syafii di Sumber Rejo

"Semua personel yang telah di-floating, baik sebagai pamatwil maupun sebagai petugas pengamanan di TPS serta yang bertugas melakukan patroli mobile, semuanya sudah saya instruksikan untuk melakukan pengamanan secara all out dan tidak under estimate dalam melaksanakan tugas," tutur Kapolres.

Sampai dengan saat ini, menurutnya, situasi di wilayah hukum Polres Tulangbawang dalam keadaan kondusif. (end)