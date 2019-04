Ilustrasi. Sinopsis My ID Is Gangnam Beauty Jumat 15 April 2019, Live Streaming Trans TV Drama Korea (Drakor).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebelum menonton drama Korea atau drakor My ID Is Gangnam Beauty episode 5 yang tayang pada Jumat, 19 April 2019 di Trans TV, kamu bisa membaca sinopsis My ID Is Gangnam Beauty dalam artikel ini.

Adapun, drama Korea My ID Is Gangnam Beauty tayang di Trans TV pukul 18.00 WIB.

Selain itu, kamu juga bisa menyaksikan live streaming My ID Is Gangnam Beauty melalui live streaming Trans TV.

Bagaimana sinopsis My ID Is Gangnam Beauty pada Jumat, 19 April 2019?

Dalam cerita My ID Is Gangnam Beauty episode 5, Mi Rae dan Kyung Jung berbicara di jalan.

Mereka membicarakan tentang Kyung Seok yang sempat bertemu dengan ibunya di kafe.

Kyung Seok tidak ingin menemui ibunya karena persoalan masa lalu.

Hal itu membuatnya benci melihat ibunya.

Kyung Jung meminta agar Mi Rae membantu Hye Sung.

Karena, Hye Sung dulu sempat membantu Mi Rae saat ia ingin mengakhiri hidupnya.