Tetap Bersahabat dengan Jokowi, Prabowo Bentuk Pemerintahan yang 'The Best and Brightest'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Prabowo Subiantoyang berpasangan dengan Sandiaga Uno kini resmi mendeklarasikan kemenangan mereka di Pilpres 2019.

Deklarasi tersebut dibacakan oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menyampaikan kemenangan tersebut secara lugas.

"Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan Saudara Sandiaga Salahddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden RI tahun 2019-2024," kata Prabowo Subianto di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Prabowo Subianto menyampaikan kemenangan tersebut bukan tanpa data. Menurut dia, kemenangan tersebut berdasarkan real count dan form C1 yang telah mereka rekapitulasi.

"Kemenangan ini kami deklarasikan lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai macam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa keluarahan, kecamatan, kabupaten dan kota seluruh Indonesia," lanjut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Karena kemenangan tersebut, Prabowo Subianto mengajak seluruh pendukungnya, dari koalisi Indonesia Adil Makmur, ulama, relawan, tokoh-tokoh agama, milenial, emak-emak, bapak-bapak yang militan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Kami yakin hanya dengan rahmat hidayat dan barokah-Nya lah perjuangan panjang kita semua untuk memenangkan perjuangan politk telah berhasil dengan dukungan rakyat," kata mantan menantu Soeharto itu.

Prabowo Subianto sujud syukur (Tribunnews.com/Jeprima)

Prabowo pun mengingatkan agar pendukungnya tidak jemawa hingga merayakan kemenangan tersebut secara berlebihan.

"Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan yang maha kuasa jadikan kita jumawa dan sikap lain yang berlebihan," pintanya.