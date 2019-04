Ilustrasi - Pasokan Air Way Rarem Akan di Setop Akhir April, Petani di Tubaba Nekat Tanam Padi di Musim Gadu

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnaen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PANARAGAN - Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dipastikan tidak dapat melaksanaan tanam padi musim kedua (Gadu) tahun ini.

Sebab, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Sub Unit Daerah Irigasi (DI) Way Rarem memutuskan menyetop pasokan air lantaran akan dilaksanakannya perbaikan pada Waduk Way Rarem dan jaringan irigasi besar.

Meski begitu, para petani di sejumlah wilayah di Tubaba tetap nekat melaksanakan tanam padi musim gadu.

Terutama bagi mereka yang sudah melaksanakan panen pada Februari-Maret.

Sementara, air dari Way Rarem hingga saat ini memang masih mengaliri irigasi di kabupaten setempat.

Tanam gadu tetap dipaksakan petani lantaran mereka takut mengalami kerugian

”Rugi kalau tidak gadu, kami panen bulan Februari, sedangkan air masih ada. Makanya kami nekat gadu,” ungkap Agus (30), salah satu petani di Kecamatan Tulangbawang Udik, Jumat (19/4/2019).

Menanggapi hal itu, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba memembenarkan pihak Way Rarem akan menyetop pasokan air ke Tubaba pada akhir April mendatang.

Ini dilakukan karena ada perbaikan waduk dan jaringan irigasi yang segera dilaksanakan.