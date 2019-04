Tim Robot SDIT Permata Bunda Raih Medali Perak di Ajang Kontes Robot Nasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Prestasi membanggakan diraih siswa SD IT Permata Bunda di ajang kontes robot tingkat nasional.

My Robot Help Us merupakan tema kontes robot tingkat Nasional yang di gelar pada hari Minggu, 14 April 2019 lalu di Indonesia Convention Exhibition BSD.

Kompetisi yang merupakan kegiatan tahunan kali ini menyugukan beberapa kategori, yang di antaranya adalah Creative Robot.

Melalui tema Smart Home Ver. 2 tim robot SD IT Permata Bunda 1 berhasil memboyong Silver Medal.

Selain itu juga berhasil menyabet kategori Best Youth Technology Innovation.

Peserta kontes kali ini diikuti oleh + 900 peserta yang bukan saja berasal dari Indonesia namun juga diikuti kontingan dari Malaysia dan Singapura.

Komitmen SDIT Permata Bunda I dalam terus mengikuti perkembangan teknologi di bidang robotika memang tidak dapat diragukan lagi.

Hal tersebut dibuktikan dengan 2 tahun berturut-turut tim Robotik PB I menyabet juara dalam ajang bergengsi tersebut.

Faiz Nabil Al Fatan dan Fildzan Fathi Mutya AM yang mewakili sekolah dalam ajang bergengsi tersebut menguraikan bahwa sistem yang dirancang kali ini merupakan pengembangan dari sistem terdahulu.

Dimana pengambangan yang disajikan lebih dikhususkan bagi penyandang disabilitas (tunanetra dan atau tidak memiliki alat tubuh yang sempurna).