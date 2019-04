Promo Hari Kartini Buy One Get One di Haus Indonesia, Cuma Berlaku Dua Hari Saja Lho!

Promo Hari Kartini Buy One Get One di Haus Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Wah ada promo Hari Kartini Buy One Get One di Haus Indonesia.

HAUS! adalah gerai minuman yang menyediakan segala jenis minuman kekinian yang sedang hits.

Salah satu kelebihannya adalah harga yang terjangkau.

Makanya sangat cocok untuk kamu pelajar dan mahasiswa yang pengen hemat.

Menu yang ditawarkan mulai dari thai tea, green tea, taro, ovomaltine, cheese tea dan lain-lain.

Semua dibanderol dengan harga murah, mulai dari Rp 5 ribu sampai Rp 15 ribu saja.

Saat ini baru mempunyai 50 cabang yang tersebar di daerah Jabodetabek dan Bandung.

Antusiasme masyarakat sangat besar terhadap minuman HAUS! Ini.

Biasanya sehari berhasil terjual 600 sampai 900 cup / hari.

Kali ini Haus sedang promo kartini buy one get one nih!