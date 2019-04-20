Sinopsis Sky Castle Episode 7 Selasa 23 April 2019 - Mengapa Seo Jin Panik Saat Ye Bin Kabur?

Setelah menonton drama Korea atau drakor Sky Castle episode 6, kamu bisa melihat sinopsis Sky Castle episode 7 yang akan tayang Selasa, 23 April 2019.

Sinopsis Sky Castle Episode 7 Selasa 23 April 2019 - Mengapa Seo Jin Panik Saat Ye Bin Kabur?
JTBC via tribunbatam.id
Ilustrasi. Sinopsis Sky Castle Episode 7 Selasa 23 April 2019 - Mengapa Seo Jin Panik Saat Ye Bin Kabur? 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah menonton drama Korea atau drakor Sky Castle episode 6, kamu bisa melihat sinopsis Sky Castle episode 7 yang akan tayang Selasa, 23 April 2019.

Adapun, drama Korea Sky Castle tayang setiap Senin-Jumat di Trans TV

Selain itu, kamu juga bisa menonton drama Korea Sky Castle melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan live streaming Trans TV drama Korea Sky Castle.

Live Streaming Drama Korea Sky Castle

Drakor Sky Castle tayang pukul 19.30 WIB.

Drama korea tersebut tayang perdana di Trans TV pada Senin, 15 April 2019.

Sejumlah artis Korea membintangi drakor Sky Castle, antara lain Yum Jung-ah, Lee Tae-ran, Yoon Se-ah, Oh Na-ra, dan Kim Seo-hyung.

Sinopsis Drama Korea Sky Castle Episode 6, Sabtu 20 April 2019 di Trans TV

Drakor tersebut tayang perdana pada 23 November 2018.

Sky Castle disiarkan JTBC setiap Jumat dan Sabtu pukul 23:00 WSK.

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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