Sinopsis My ID Is Gangnam Beauty Episode 6 Senin 22 April 2019 Live Streaming TransTV, Mi Rae Curiga.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang penasaran dengan sinopsis My ID Is Gangnam Beauty Episode 6, Senin, 22 April 2019, simak ulasan drama Korea atau drakor My ID Is Gangnam Beauty dalam artikel ini.

Tayangan drama Korea My ID Is Gangnam Beauty episode 6 akan tayang pada Senin, 22 April 2019 pukul 18.00 WIB di Trans TV.

Selain Trans TV, drama Korea My ID Is Gangnam Beauty episode 6 juga dapat ditonton lewat live streaming Trans TV.

Berikut, tautan live streaming Trans TV drakor My ID Is Gangnam Beauty.

Live Streaming Drama Korea My ID Is Gangnam Beauty

Sebelumnya, drakor My ID Is Gangnam Beauty tayang perdana Senin 15 April 2019 yang lalu.

Drama Korea ini disutradarai oleh Choi Sung Bum.

Naskah yang ditulis oleh Gi Maeng Gi dan Choi Soo Young.

Pemeran utama My ID Gangnam Beauty bernama Cha Eun-woo.