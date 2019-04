Terbentur Biaya Gagal Nikah di Bali, Siti Badriah Gelar Pesta Tiga Hari Tiga Malam di Bogor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Awalnya penyanyi dangdut Siti Badriah dan artis FTV Krisjiana Baharudin akan menggelar pernikahan di Bali.

Namun kini keduanya mengaku jika batal mengadakan akad nikah beserta resepsi di Pulau Bali.

Keduanya mengaku jika memiliki keluarga besar sehingga akan memakan biaya yang mahal jika harus memboyong semua keluarga ke Pulau Dewata.

"Low budget. Keluarga kita kan banyak tiket pulang pergi sama hotel bisa ratusan (juta)," ujar Siti Badriah dikutip dari Grid.ID pada Minggu (21/4/2019).

Pilihan realistis tersebut ia ambil karena masih memperhitungkan kebutuhan hidup setelah pernikahan.

"Kita masih mikirin ke depannya setelah nikah kayak gimana nanti," ujar Siti Badriah.

Sebagai gantinya, Siti Badriah dan Krisjiana akan mengadakan pesta 3 hari 3 malam di Bogor, Jawa Barat.

"Insyaallah. Bener juga 3 hari 3 malam. Insyaalaah," ucap Siti Badriah.

Tidak mau kecewa dengan pembatalan pernikahan di Bali, Siti Badriah dan Krisjiana adakan pre-wedding di Pulau Dewata tersebut.

Ia bahkan mengunggah foto cantiknya yang terbalut gaun putih pada akun Instagram @sitibadriahh.

"Hiiii... Happy Friday

Looking stunning with beautiful dress by @billytjongofficial @billy_tjong

Photo by @rioriyantino @kekalworks," tulis Siti Badriah.