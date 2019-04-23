Download Lagu Red Velvet 'Ice Cream Cake', Video Klip dan Lirik Lagu Ice Cream Cake

Simak, cara unduh atau download lagu Red Velvet berjudul Ice Cream Cake dalam artikel ini.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, cara unduh atau download lagu Red Velvet berjudul Ice Cream Cake dalam artikel ini.

Girlband K-Pop Red Velvet memulai karier pada 1 Agustus 2014.

Adapun, Red Velvet merupakan girlband K-Pop bentukan SM Entertainment.

Single Ice Cream Cake menjadi debut Red Velvet dengan formasi lima orang.

Sebelumnya, girlband K-Pop itu hanya memiliki empat formasi saat dibentuk. 

Single Ice Cream Cake pertama kali rilis pada 17 Maret 2015.

Kamu bisa membaca lirik lagu Ice Cream Cake dan cara download lagu Red Velvet berjudul Ice Cream Cake di bawah ini.

Tak lupa, kamu juga bisa melihat video klip Ice Cream Cake.

Download Lagu Red Velvet Berjudul Power Up, Girl Band Korsel yang Bentar Lagi Konser di Jakarta

Berikut, lirik lagu Ice cream cake.

Lalalalala lalalala lalalalala lalalala

Oh haessal nunbusin hangalon hyuil

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lirik lagu Ice Cream Cake
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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