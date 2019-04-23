Download Lagu Red Velvet 'Ice Cream Cake', Video Klip dan Lirik Lagu Ice Cream Cake
Simak, cara unduh atau download lagu Red Velvet berjudul Ice Cream Cake dalam artikel ini.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, cara unduh atau download lagu Red Velvet berjudul Ice Cream Cake dalam artikel ini.
Girlband K-Pop Red Velvet memulai karier pada 1 Agustus 2014.
Adapun, Red Velvet merupakan girlband K-Pop bentukan SM Entertainment.
Single Ice Cream Cake menjadi debut Red Velvet dengan formasi lima orang.
Sebelumnya, girlband K-Pop itu hanya memiliki empat formasi saat dibentuk.
Single Ice Cream Cake pertama kali rilis pada 17 Maret 2015.
Kamu bisa membaca lirik lagu Ice Cream Cake dan cara download lagu Red Velvet berjudul Ice Cream Cake di bawah ini.
Tak lupa, kamu juga bisa melihat video klip Ice Cream Cake.
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Berikut, lirik lagu Ice cream cake.
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Oh haessal nunbusin hangalon hyuil