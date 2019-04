Promo Ramadan di Asoka Luxury Hotel Lampung, Buka Puasa Hanya Rp 70 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Asoka Luxury Hotel Lampung kembali menghadirkan paket buka puasa pada Ramadan 1440 H.

Tahun ini, hotel yang beralamat di Jalan Morotai No. 16 B Bandar Lampung menghadirkan paket buka puasa bernama Paket Berkah (Berbuka Murah).

Public Relation Asoka Luxury Hotel Lampung Ayunda Herwika mengatakan, paket ini bisa ditawarkan dengan harga terjangkau untuk tamu yakni Rp 70 ribu/pax.

"Harganya hanya Rp 70 ribu per pax all you can eat menu-menu buffet dan takjil di Asoka Luxury Hotel Lampung," jelasnya kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (23/4/2019).

• Promo Ramadan di Hotel Horison Lampung, Diskon Paket Buka Puasa

Ayunda menambahkan, tidak hanya di area resto, tamu juga bisa memesan Paket Berkah ini untuk kegiatan buka puasa bersama di ruang meeting maupun Mini Ballroom Siger Saibatin Asoka Luxury Hotel Lampung.

Selain menghadirkan Paket Berkah (Berbuka Murah), Asoka Luxury Hotel Lampung juga menawarkan rate spesial untuk tamu setianya selama Ramadan.

Yakni Rp 385 nett untuk tipe Superior Room, Rp 685 ribu nett untuk tipe Suite Balcony Room dan Rp 785 ribu nett untuk tipe Luxury Room.