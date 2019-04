Download MP3 Lagu Red Velvet ‘You Better Know’, Ada Video Klip dan Lirik Lagu You Better Know

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download MP3 Lagu Red Velvet berjudul You Better Know serta video klip You Better Know dan lirik lagu You Better Know, dapat dilihat dalam artikel ini.

Dirilis tahun 2019, lagu You Better Know merupakan lagu kelima yang dirilis pada tahun tersebut.

Adapun, lirik lagu You Better Know ditulis Lee Seu-run dari Jam Factory, JQ dan Choi Ji-hye.

Saat rilis, lagu You Better Know mampu berada di urutan 14 Gaon Digital Chart.

Hingga saat ini, lagu tersebut masih menjadi lagu K-Pop terpopuler 2019 yang banyak didengarkan.

Kamu bisa menonton video klip You Better Know dan melihat lirik lagu You Better Know, yang menjadi lagu K-Pop terpopuler 2019, pada artikel ini.

Berikut, lirik lagu You Better Know

eoduun bami jina bicheul pumeun saebyeoki

jameul kkaeugo

sesangeun bunjuhage neoreul majeul junbihae

nunbusidorok