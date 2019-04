Kuliner Baru di Lampung, Kedai Oude Koffie Co Tawarkan 12 Varian Kopi

Oude Koffie Co

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Satu lagi kedai kopi, yakni Oude Koffie Co hadir di area foodcourt lantai dasar Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

Kedai kopi yang berpusat di Jakarta ini hadir menawarkan 12 varian kopi mulai dari kopi murni, fushion coffee dan non-coffee untuk masyarakat di Lampung.

Barista Oude Koffie Co Alfin Khafidhin mengatakan, Oude Koffie Co yang secara resmi dibuka mulai 23 April 2019 kemarin ini adalah cabang yang pertama di Lampung.

Pembukaan cabang di Lampung sendiri merupakan atas rekomendasi dan permintaan dari konsumen penggemar kopi ini.

"Dari 12 varian itu, kita lebih banyak ke fushion coffee, ada sekitar 8 varian. Selebihnya ada kopi murni dan non-coffee seperti green tea, matcha, red velvet dan cokelat," jelasnya kepada Tribun, Rabu (24/4/2019) sore.

Alfin menambahkan, best seller dari Oude Koffie Co adalah menu Es Kopi Susu dengan citarasa yang spesial karena menggunakan bahan yang fresh dan biji kopi yang digiling serta diracik sendiri menggunakan takaran dan resep khas Oude Koffie Co.

Terkait dengan harga, varian minuman di kedai ini dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau untuk kalangan anak muda yakni kisaran Rp 15 - 25 per cup.

"Sasaran market kita adalah anak-anak muda yang datang ke mal untuk cari makanan atau minuman. Termasuk juga orangtua yang suka kopi karena kita juga ada varian kopi hitam yang kita beri nama Americano. Jadi semua kalangan bisa menikmati kopi di kedai kami," imbuh dia.

Selain menyediakan menu minuman, Oude Koffie Co juga menyajikan camilan seperti french fries, bakso udang dan pisang goreng sebagai teman ngopi dengan harga Rp 15 - 20 ribu per porsi.

"Baik minuman maupun camilannya kita juga upgrade terus menyesuaikan dengan menu yang ada. Kedepan, setiap bulan kita juga akan ada varian-varian baru. Termasuk juga untuk pembukaan cabang selanjutnya akan kita pikirkan juga," lanjut Alfin.

Spesial opening, Oude Koffie Co saat ini tengah memberikan promo yakni beli 2 all varian menu gratis 1 kopi Vietnam yang berlaku hingga dua bulan kedepan.

Untuk saat ini, pembayaran di kedai Oude Koffie Co masih menggunakan pembayaran cash, dan tengah diproses untuk melayani pembayaran melalui kartu debit dan lainnya.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)