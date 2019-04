Ilustrasi. Download MP3 Lagu With You Red Velvet, Ada Lirik Lagu With You dan Videonya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar girlband K-Pop Red Velvet, simak cara unduh atau download MP3 Lagu With You milik Red Velvet dalam artikel ini.

Red Velvet merupakan girlband Korea yang berdiri pada 1 Agustus 2014.

Satu di antara single yang telah dirilis adalah lagu With You yang masih menjadi lagu populer, termasuk lagu K-Pop terpopuler 2019.

Kamu juga bisa melihat lirik lagu With You dan video With You dalam artikel ini.

Sebagai salah satu lagu K-Pop terpopuler 2019, lirik lagu With You banyak dinyanyikan.

Berikut, lirik lagu With You.

Oh oh oh oh

hayan morae wie uri dul

kkok machi nuni deopin punggyeong gata

nunbushin taeyang arae geueullin

ppalgan kokkeuchi rudolpeu gata (Hoo)