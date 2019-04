Mau Lihat Mobil Honda Terbaru di Telkomsel IIMS 2019? Simak Syarat Masuk Gratis Telkomsel IIMS 2019

Peluncuran New Honda BR-V di Telkomsel IIMS 2019, Kemayoran, Kamis (25/4/2019).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mobil Honda terbaru dirilis dalam gelaran Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019, Kamis (25/4/2019).

Adapun, mobil Honda terbaru yang dipamerkan dalam Telkomsel IIMS 2019 tersebut adalah BR-V, yang mengusung tema Brave New World.

Terlihat di Telkomsel IIMS 2019, BR-V tampil semakin elegan dengan sentuhan kemewahan pada interior dan eksterior.

Pengguna BR-V dibuat semakin nyaman dengan adanya fitur-fitur terbaru yang dibenamkan.

"Fitur baru memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna," tutur Director Honda Jakarta Center, Hendra Kustiawan saat peluncuran di Kemayoran, Kamis (25/4/2019). "BR-V hadir dengan desain interior baru di depan, samping dan belakang tentunya," tutur Hendra Kustiawan menambahkan.

Bagian eksterior BR-V menampilkan New Black Front Grille Design, New Front Bumper Design, dan Front Under Spoiler pada bagian depan.

Sementara, New LED Daytime RunningLight dan New Fog Lamp Garnish memberikan penerangan maksimal sekaligus menambah kesan elegan New Honda BR-V.

Bagian samping semakin terkesan elegan dengan New BLack Side Under Spoiler dan New 16" Alloy Wheels Design.

Telkomsel IIMS 2019

Perhelatan pameran otomotif Telkomsel IIMS 2019 akan dibuka mulai Kamis, 25 April 2019.

Pantauan reporter TribunJakarta.com, sekitar 20 booth brand otomotif terlihat dalam gelaran tersebut.