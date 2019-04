Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya Buka Acara Grand Final Lomba Asah Terampil Petani 2019

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya membuka Grand Final sekaligus Penutupan Lomba Asah Terampil Petani Tingkat Kabupaten Way Kanan, kampung Way agung, Buay Bahuga, Jumat 26 April 2019

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bupati Waykanan Raden Adipati Surya membuka acara grand final sekaligus penutupan lomba Asah Terampil Petani Tingkat Kabupaten Way Kanan di Kampung Way Agung, Buay Bahuga, Way Kanan, Jumat 26 April 2019

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya mengatakan, petani sebagai pelaku utama dan mempunyai peran strategis dalam keberhasilan pembangunan pertanian.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani.

Kelompok Tani merupakan tempat untuk memperkuat kerja sama diantara sesama petani di dalam kelompok tani maupun antar kelompok tani serta pihak lain sehingga diharapkan usaha tani yang dijalankan lebih efisien, maju, dan menguntungkan.

Saat ini kelompok tani di Kabupaten Way Kanan yang sudah terdata dan teregistrasi berjumlah 2.483 kelompok.

Hal ini adalah tugas penyuluh pertanian untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok tani dan petani beserta keluarganya.

"Saya berpesan kepada peserta dan seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kabupaten Way Kanan, lomba ini jangan dijadikan sebagai ajang untuk mengejar juara dan hadiah," katanya.

(tribunlampung.co.id/anung bayuardi)