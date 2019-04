Ilustrasi Red Velvet di album The Velvet.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu pecinta musik K-Pop, gak lengkap dong rasanya kalau tidak mengoleksi lagu Red Velvet di gadgetmu.

Yuk simak cara download MP3 lagu Red Velvet album The Velvet.

Seperti yang diketahui Red Velvet telah menjelma sebagai salah satu girl band terkenal di dunia, lagu-lagunya begitu akrab di telinga anak muda, khususnya para pecinta K-Pop.

Bukan hanya lagu-lagunya, tapi Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri sukses menjadi idola kawula muda masa kini.

Suara dan penampilan mereka di atas panggung begitu dinanti-nantikan oleh para penggemarnya.

Red Velvet merilis salah satu albumnya yaitu The Velvet pada Maret 2016.

Album ini merupakan penerus dari album studio pertama mereka sebelumnya berjudul The Red.

Berikut, deretan lagu dalam album The Velvet, sekaligus cara download MP3 lagu Red Velvet.

1. One Of These Nights

(Download lagu One Of These Nights di sini)

