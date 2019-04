Dari Media Gathering Smartfren 2019 di Bandung, 47 Jurnalis Se-Indonesia Dibuat Lemas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDUNG - Spektakuler! Itulah satu kata yang terlontar dari 47 awak media seluruh Indonesia yang mengikuti perjalanan Media Gathering Smartfren 2019 pada 24-26 April 2019 di Bandung.

Dengan menggandeng event organizer, PT Smartfren Telecom Tbk menyuguhkan kegiatan yang mengesankan bagi para pemburu berita.

Mulai dari kegiatan konferensi pers persiapan menyambut Ramadan hingga kegiatan outbound bagi para awak media.

Gelaran Media Gathering Smartfren 2019 dimulai pada Rabu, 24 April 2019.

Tribunlampung.co.id yang berkesempatan mengikuti kegiatan rutin tahunan tersebut tiba di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Rabu, 24 April 2019 pukul 09.00 WIB.

Usai menunggu rombongan rekan-rekan media lain dari berbagai daerah, panitia membawa awak media ke Skyline Restaurant di bilangan Dago Pakar Timur, Bandung.

Di sana sudah menunggu para pimpinan dari PT Smartfren Telecom Tbk.

Mereka adalah VP Technology Relations and Special Project Smartfren Munir Syahda Prabowo, GM Prepaid Management Smartfren Ari Abdya Putra, Head of Mobile Entertainment Smartfren Febrian Anas, dan Division Head of International Business Smartfren Djebeng Sakti Wibowo.

Jajaran pimpinan PT Smartfren Telecom Tbk dalam rangka Media Gathering Smartfren 2019 di Bandung. (Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah)

Pukul 19.00 WIB, konferensi pers dengan tema persiapan dalam menghadapi Ramadan dan hari raya Idul Fitri dimulai dengan pemaparan dari VP Technology Relations and Special Project Smartfren Munir Syahda Prabowo.