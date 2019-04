Diskon 15 Persen Body Repair dan Service Berkala bagi Produk Daihatsu

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Astra International Tbk - Daihatsu Cabang Lampung memberikan banyak promo menarik konsumennya. Promo berlaku periode 1 April-11 Mei 2019

Kepala Cabang PT Astra International Tbk - Daihatsu Cabang Lampung Andrianto Saudin mengatakan, promo berbentuk DP atau angsuran ringan, dan konsumen berhak memilih salah satu di antaranya.

Dalam promo itu produk Sigra DP mulai dari Rp 11 jutaan, atau angsuran mulai dari Rp 2 jutaan per bulan, Terios DP mulai dari Rp 28 jutaan, atau angsuran mulai dari Rp 4 jutaan per bulan, Ayla DP mulai dari Rp 16 jutaan, atau angsuran mulai dari Rp 2 jutaan per bulan, dan Xenia DP mulai dari Rp 21 jutaan, atau angsuran mulai dari Rp 3 jutaan per bulan

"Promo lain, cek 21 item gratis, lalu sparepart, body repair, dan service berkala masing-masing diskon 15 persen," kata Andrianto, Sabtu (27/4).

PT Astra International Tbk - Daihatsu Cabang Lampung memiliki sejumlah pencapaian. Di antaranya, dua orang Salesman, Alexander Rifai dan Muhamamad Khaerul Anam berhasil masuk dalam 20 besar salesman penjualan tertinggi di Sumatera untuk Februari 2019.

Dalam 20 besar itu, Alexander Rifai menempati urutan ke 5 dan Muhammad Khaerul Anam menempati urutan ke 15. Mereka menerima penghargaan dari Kepala Wilayah Sumatera PT AI DSO Budhy Lau pada 24 April lalu.

"Jadi di Sumatera ada 302 Salesman. Setiap bulan, dari 302 Salesman itu dipilih 20 besar Salesman penjualan tertinggi untuk mendapatkan penghargaan," ujar Andrianto.

Selain itu pencapaian lain adalah setiap bulan ditahun 2018 ada 160 mobil dan Januari-Maret 2019 rata-rata 162 mobil setiap bulan yang klaim asuransi untuk perbaikan bodi.

Atas pencapaian itu PT Astra International Tbk - Daihatsu Cabang Lampung menggelar gathering di Kinar Resto dengan 9 asuransi yang bekerja sama dengan bengkel

9 Asuransi itu adalah Asuransi Astra, Asuransi Abda, Asuransi Cakrawala, Asuransi Autocillin, Asuransi Ramayana, Asuransi Jasindo, Asuransi Sinarmas, Asuransi Chubb, dan MNC Insurance

Selain itu pencapaian lain PT Astra International Tbk - Daihatsu Cabang Lampung adalah penjualan yang meningkat 5 persen pada tahun 2018 dibandingkan 2017. Tahun 2019 penjualan ditargetkan meningkat 16 persen.

Untuk market share di Lampung pada tahun 2018 mencapai 18,13 persen. Adapun periode Januari-Februari 2019 market share mencapai 18,36 persen. (din)