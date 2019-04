Favorit Pebisnis, New Carry Pick Up Sanggup Bawa Muatan 1 Ton

KEUNGGULAN NEW CARRY PICK UP - Dari kiri ke kanan, Manajer Operasional Wibowo Santoso, General Manager Stefani Aziz, Endang Johari selaku PT Suzuki Indomobil Sales dan Manajer Service Purwadi saat mempresentasikan keunggulan Suzuki New Carry Pick Up

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Persada Lampung Raya selaku diler resmi Suzuki me-launching New Carry Pick Up di Lampung.

Endang Johari, PT Suzuki Indomobil Sales, menjelaskan, mobil ini menjadi akan menjadi favorit pelaku bisnis dan memenuhi kebutuhan pasar. Terlebih memiliki ruang bak luas yang mampu menampung beban hingga satu ton.

Pada bagian bak New Carry Pick Up memiliki ruang yang luas dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm pada tipe Wide Deck (WD) sehingga mampu mengangkut muatan seberat satu ton.

Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD.

Dari sisi dapur pacu, New Carry Pick Up dilengkapi mesin terbaru KISB-C berkapasitas 1500 cc sehingga lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar.

"Pengembangan generasi New Carry Pick Up Suzuki ini, selalu membawa konsep ILMU. lrit bensin dan perawatan, Lama umur pakai, Muat banyak, dan Untung di ujung," beber Endang dalam press conference di Diler Suzuki Natar, Sabtu (27/4/2019).

Suzuki Carry Pick Up ini merupakan kendaraan niaga ringan di Lampung dengan angka 40 persen pick up market share 2018 dan retail sales Januari-Maret 2019 sebanyak 366 unit. Dengan hadirnya New Carry Pick Up, Suzuki menargetkan total penjualan New Carry Pick Up sebanyak 175 unit setiap bulannya.

Desva Maria Branch Manager PT Persada Lampung Raya mengatakan, New Carry Pick Up merupakan generasi ke lima sejak perdana launching 43 tahun lalu.

Kini mengikuti perkembangan dan kebutuhan pasar, New Carry Pick Up dilengkapi berbagai fitur baru seperti Air Conditioner (AC), Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat pada varian tertinggi.

Untuk keamanannya. "New Carry Pick Up dilengkapi fitur Immobilizer sehingga pelanggan tidak perlu khawatir kemalingan saat memarkir kendaraan," imbuhnya.

Harga yang ditawarkan untuk konsumen Lampung di tipe FD STD yakni Rp 150 juta, WD STD Rp 153 juta.

Sementara tipe FD AC-PS Rp 158,5 juta dan WD AC-PS Rp 161,5 juta.

Khusus di Lampung, Suzuki memberikan penawaran menarik berupa free service 10.000-50.000 kilometer.

Pelanggan juga berkesempatan mengikuti test drive New Carry Pick Up untuk merasakan performa kendaraan niaga andalan Suzuki ini. (lis)