Polisi Tangkap Tersangka Pembunuhan di Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kurang dari enam jam, Satuan Reskrim Polres Way Kanan mengungkap kasus pembunuhan di lapangan voli warga Dusun Margo Mulyo, Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Polisi menangkap tersangka Supriono (46), warga Dusun Margo Mulyo, Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Yuda Wiranegara menjelaskan kejadian berawal pada hari Jumat (26 /04/2019) sekitar pukul 16.30 wib di lapangan voli Margo Mulyo Kalipapan.

Saat itu korban Sukardi (39) yang juga masih satu kampung dengan tersangka, bersama empat orang rekannya Jahri, Wahyudi, Rinanda dan Z.Hidayat, sedang gotong royong memasang tiang di lapangan voli.

Beberapa saat kemudian tersangka datang berbicara kepada Jahri sambil mengancam dengan mencabut pisau badik panjang sekitar 15 cm.

Tersangka bertanya ke Jahri mengenai siapa yang menyuruh memasang tiang tersebut.

"Selanjutnya tersangka berkata kembali sudah jadi pahlawan apa kamu bersamaan langsung menghunuskan pisaunya ke jahri namun tidak mengenainya,”Ungkap AKP Yuda, Minggu (28/4/2019).

Menyadari ada keributan, korban Sukardi mencoba melerai namun Supriono malah menyerang.

Sukardi mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri. Ketika korban terjatuh, tersangka melarikan diri ke arah kebun karet.

Jahri dan rekannya berusaha menolong korban dengan cara berupaya membawanya ke klinik Kesehatan Bidan Nita di Kampung Kalipapan.

Sampai di tempat, korban tidak bisa diselamatkan. Korban lalu dibawa ke rumah duka.

Mendapat laporan adanya peristiwa itu, Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Supriono yang telah melarikan diri.

Pada pukul 22.00 WIB, Tekab 308 Polres Way Kanan menangkap tersangka tanpa perlawanan.

Polisi menyita barang bukti berupa satu helai baju kaos warna merah, satu helai celana pendek warna putih, satu pasang sendal jepit warna merah, satu bilah pisau jenis badik bergagang warna merah.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)