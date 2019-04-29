Download Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya

Download Lagu dan Lirik Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya

Download Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya
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Download Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya

Hanin Dhiya merilis video baru lagu On My Way X Lily, 25 April 2019.

Hanin Dhiya meng-cover 2 lagu yang dipopulerkan oleh musisi dunia Alan Walker.

Sejak diunggah di YouTube Channel Hanin Dhiya, 25 April 2019, hingga kini video klip telah ditonton lebih dari 3 juta kali dan jadi trending.

Lirik lengkap lagu On My Way dan Lily dari Alan Walker.

Lirik Lagu On My Way

I'm sorry but
Don't wanna talk, I need a moment before I go
It's nothing personal
I draw the blinds
They don't need to see me cry
'Cause even if they understand
They don't understand

So then when I'm finished
I'm all 'bout my business and ready to save the world
I'm taking my misery
Make it my bitch; can't be everyone's favorite girl

So take aim and fire away
I've never been so wide awake
No, nobody but me can keep me safe
And I'm on my way
The blood moon is on the rise
The fire burning in my eyes
No, nobody but me can keep me safe
And I'm on my way

Lily

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Tags
Hanin Dhiya
Lagu On My Way X Lily Alan Walker
Download Lagu On My Way X Lily
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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