Nikita Mirzani Posting Penampakan Kaki Bayinya, Instagramnya Langsung Diserbu Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah melahirkan anak ketiga, Nikita Mirzani memposting kali pertama di Instagram foto anaknya. Foto itu cuma berupa penampakan kaki putranya.

Berita bahagia datang dari selebriti Nikita Mirzani yang melahirkan anak ketiganya.

Anak ketiga yang berjenis kelaminn laki-laki ini lahir pada Minggu (28/4/2019).

Postingan pertama Nikita Mirzani usai melahirkan pun langsung diserbu netizen.

Meski terasa aneh Nikita mirzani yang hanya mengunggah foto kaki anaknya, dia memberikan sebuah pesan cinta.

Time after time I’ve been waiting to see you.

I carried your heart in me and now I got to hold you in my arms.

My beautiful son, I hope you know how much I love you.

The whole world can stand against us, but I’ll always hold your hands and keep you close to me.