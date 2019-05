Bupati Lamtim Nunik Raih Penghargaan Top Pembina BUMD 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim meraih penghargaan untuk Kategori TOP Pembina BUMD 2019 sedangkan BUMD milik Pemerintah Daerah Lampung Timur yaitu PT. BPRS Lampung Timur (Bank Syariah Lampung Timur) meraih Award kategori TOP BPRS 2019 untuk kinerjanya pada Acara Penganugerahan TOP BUMD 2019 di Golden Ballroom-The Sultan Hotel Jakarta, Senin (29/04/2019).

Untuk menerima Award sebagai TOP Pembina BUMD 2019 Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim dan sebagai TOP BPRS 2019 diterima oleh Direktur Utama BPRS Lampung Timur, Tony Adryansyah.

TOP BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan kegiatan Award sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD-BUMD di Indonesia yang dinilai berhasil dalam hal peningkatan kinerja keuangan dan bisnisnya (delta growth), peningkatan pelayanan pelanggan dan masyarakat umum, dan peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bisnis dan investasi di daerahnya dan turut berperan dalam menggerakan roda perekonomian Indonesia.

Ajang penghargaan TOP BUMD 2019 kembali diberikan oleh Majalah Top Business Indonesia bersama Asia Business Research Center serta beberapa lembaga Tim Penilai. Kegiatan TOP BUMD diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahun.

Ketua Penyelenggara TOP BUMD 2019, M. Lutfi Handayani memaparkan bahwa peserta TOP BUMD 2019 disaring dari 1.149 BUMD di seluruh Indonesia. Kemudian diseleksi menjadi 200 BUMD Finalis. Dari finalis tersebut, sebanyak 162 BUMD Finalis yang mengikuti proses penilaian lanjutan secara lengkap.

Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc, M.Eng, menjelaskan bahwa kriteria TOP BUMD of the Year 2019 (Best of the Best) yang menang dalam kategori ini adalah BUMD yang memiliki kinerja baik, yang relevan dengan tema TOP BUMD yakni “BUMD Membangun Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan”.

Nunik memberi tanggapannya dan berharap dari penghargaan tersebut dapat menjadikan lampung timur menjadi kabupaten yang lebih baik lagi.

“Untuk bisa memberi yang lebih baik lagi dan Lampung Timur bisa lebih maju lagi”.

Sementara itu, menurut Direktur Utama BPRS Lampung Timur, Tony Adryansyah “Kategori nya kita TOP sektoral, yaitu TOP BPRS dan TOP Pembina, karena bank nya memperoleh penghargaan jadi pembina nya juga meraih penghargaan. Sama seperti tahun lalu, tahun lalu juga kita dapat kategori yang sama, kalo untuk sektoral ini tingkat yang paling atas. Setiap tahun ada, gak semua daerah yg bank nya dapet pembina nya juga dapet. Di lampung kalau untuk pemda nya 5 pembina nya yang dapet yaitu Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Barat, BPRS Bandar Lampung dan Kota Bumi.” (Rls/Kominfo)