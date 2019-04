Penampilan Mengejutkan Maria Ozawa alias Miyabi Ucapkan Selamat Ramadhan, Fotonya Langsung Viral

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan bintang film dewasa Maria Ozawa atau yang dikenal netizen Indonesia bernama Miyabi mengucapkan selamat merayakan hari puasa Ramadhan untuk masyarakat Indonesia.

Penampilan Miyabi saat memberi ucapan selamat Ramdhan tersebut menuai sorotan dari netizen.

Seperti apa penampilan Maria Ozawa saat memberi ucapan selamat Ramadan di akun instagramnya hingga postingannya menjadi viral?

Hello Indonesia, Hello Bosku

This is Maria Ozawa

I and @mposport want to say " Marhaban Ya Ramadhan" Too all the people who's starting the fasting nxt wk for one month, Keep the Spirit Bosku, Happy fasting Bosku, Selamat Berpuasa

Maria Ozawa atau yang dikenal netizen Indonesia bernama Miyabi cukup dikenal publik.

Nama Miyabi beberapa tahun lalu menjadi sorotan karena pekerjaannya di dunia hiburan film dewasa.

Saat ini Miyabi dikabarkan telah pensiun dan memulai kehidupannya kembali.

Miyabi menikah dengan seorang pria sejak beberapa tahun silam.