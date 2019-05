Promo Ramadan, Pusat Atap Baja Ringan Karimun Truss Berikan Harga Spesial

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pusat atap baja ringan Karimun Truss memberikan promo spesial jelang Ramadan dan Idul Fitri.

Promo ini berlaku di Karimun Truss yang beralamat di Jalan Pulau Karimun Jawa No 17 (samping ruko Taman Seruni Indah), Sukarame dan cabangnya (Buana Truss) di Jalan Pulau Singkep No 44, Sukarame Baru.

Owner Karimun Truss Alfian Ayub Khan mengatakan, promo ini bisa dinikmati oleh konsumen hingga tanggal 16 Juni 2019 mendatang.

"Promo kami berikan untuk pemasangan atap genteng pasir, genteng polos, spandek polos, spandek pasir dan plavon PVC," jelasnya saat ditemui di Buana Truss, Selasa (30/4/2019).

Rinciannya, dalam promo ini pemasangan genteng pasir hanya Rp 160 ribu per meter, sudah termasuk bahan dan jasa pemasangan.

Genteng polos Rp 125 ribu per meter, spandek polos Rp 160 ribu per meter, spandek pasir Rp 190 ribu per meter, plavon PVC Rp 150 ribu per meter.

"Semuanya sudah termasuk bahan dan jasa pemasangan. Tanpa minimal berapa meternya, pemasangan bisa untuk di Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung," imbuhnya.

Alfian menambahkan, untuk genteng polos dan genteng pasir tersedia dalam berbagai pilihan warna mulai dari biru, hijau, merah.

Untuk spandek pasir ada pilihan warna hijau, hitam dan merah sedangkan spandek polos tersedia dalam satu warna yakni silver.

Pilihan warna tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen karena selain dapat digunakan untuk rumah tinggal, bahan-bahan tersebut bisa diaplikasikan pada gedung perkantoran, gudang, kanopi, garasi, masjid dan lainnya.

Agar konsumen semakin dimanjakan, Karimun Truss dan Buana Truss juga memberikan garansi konstruksi untuk atap baja ringan selama 10 tahun.

Kelebihan lainnya, pemasangan juga dilakukan dengan lebuh cepat dan lebih rapi menggunakan produk berkualitas standar SNI.

"Konsumen juga bisa membeli bahannya saja karena kita melayani penjualan bahan dan jasa pemasangan. Konsumen bisa datang langsung setiap hari Senin - Minggu jam 09.00 - 17.00 atau menghubungi 0823-7638-1549," pungkas dia.

(tribunlampung.co.id/ana puspita)