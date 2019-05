Dipo Latief Mau Jenguk Bayinya yang Baru Lahir, Nikita Mirzani: Siapa Bilang Ini Anak Dia!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru saja melahirkan anak ketiga, Nikita Mirzani telah mewanti-wanti dirinya dan sang buah hati untuk tidak diganggu oleh mantan suaminya.

Ya, Nikita Mirzani baru saja melahirkan anak ketiganya hasil dari pernikahannya dengan Dipo Latief.

Meski bahtera rumah tangga itu harus berujung perceraian, Nikita Mirzani akhirnya mengurus kehamilannya hingga proses persalinan sendiri.

Sempat dikatakannya bahwa ia dan sang bayi tak ingin diganggu oleh Dipo Latief.

Melalui foto jari tangan sang bayi yang menggenggam jarinya

Nikita Mirzani menyampaikan rasa cintanya pada sang buah hati melalui sebuah tulisan puitis.

Dalam tulisan itu ia berkeinginan menjaga sang bayi dengan sepenuh hati.

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are grey...