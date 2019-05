TNI-Polri Kawal Logistik Pemilu 2019 dari Way Kanan Sampai di KPU Povinsi Lampung dengan Aman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Personel Polres Way Kanan dan Dandim 0427 Way Kanan melakukan pengamanan dan pengawalan (pam wal) dokumen formulir model DB hasil rekapitulasi perhitunguan suara pemilu 2019 tingkat Kabupaten Way Kanan, Rabu (1/5/2019).

Keberangkatan Logistik Pemilu 2019 dari KPU Way Kanan menuju Kantor KPU Provinsi Lampung dihadiri, Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Darul Hafiz.

Dandim 0427 Way kanan Letkol Inf. CZI Komara, Waka Polres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain,

Komisioner KPU Way Kanan Doan Ended, Refki Dharmawan, Winston M Jamin, Ahmad Rokhim Sidiq,

Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan Yessi Karnainsyah, Pasi ops Kodim Way Kanan, Kasat Sabhara Polres Way Kanan dan anggota.

TNI Polri menggunakan kendaraan dinas melakukan Pam Wal dengan perjalanan darat sekitar 4 jam.

Di Kantor KPU Provinsi Lampung dokumen Form Formulir Model DB diserahkan langsung oleh Ketua KPU Way Kanan didampingi 4 komisioner lainya dan Bawaslu Way Kanan yang turut dalam perjalanan .

Sementara, petugas pengawalan tiba di lokasi sekitar 16.30 WIB dengan aman dan rombongan diterima langsung oleh anggota KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, SH. MH.

Penandatanganan berita acara penyerahan logistik Pemilu (IST)

Dilanjutkan dengan menandatangani berita acara peneriman yang dilakukan di ruang rapat KPU Provinsi Lampung.

Usai melakukan serah terima, Ketua KPU Way Kanan Darul Hafidz mengatakan, dengan selesainya proses rekapitulasi suara artinya sudah tidak ada persoalan selama proses rekapitulasi di tingkat KPU Way Kanan.