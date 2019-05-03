Download MP3 Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya, Lagi Trending di YouTube
Download MP3 Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya, Lengkap dengan Liriknya
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya
Hanin Dhiya merilis video baru lagu On My Way X Lily, 25 April 2019.
Hanin Dhiya meng-cover 2 lagu yang dipopulerkan oleh musisi dunia Alan Walker.
Sejak diunggah di YouTube Channel Hanin Dhiya, 25 April 2019, hingga kini video klip telah ditonton lebih dari 3 juta kali dan jadi trending.
Lirik lengkap lagu On My Way dan Lily dari Alan Walker.
Lirik Lagu On My Way
I'm sorry but
Don't wanna talk, I need a moment before I go
It's nothing personal
I draw the blinds
They don't need to see me cry
'Cause even if they understand
They don't understand
So then when I'm finished
I'm all 'bout my business and ready to save the world
I'm taking my misery
Make it my bitch; can't be everyone's favorite girl
So take aim and fire away
I've never been so wide awake
No, nobody but me can keep me safe
And I'm on my way
The blood moon is on the rise
The fire burning in my eyes
No, nobody but me can keep me safe
And I'm on my way
Lily
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