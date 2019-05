Kerap Tampil Kelewat Mesra, Richard Kyle dan Jessica Iskandar Akhirnya Bertunangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari pasangan artis Richard Kyle dan Jessica Iskandar .

Pasangan kekasih yang kerap tampil kelewat mesra itu dikabarkan telah bertunangan.

Hal ini diketahui lewat unggahan Richard Kyle.

Richard Kyle mengungkap kebahagiaannya Jessica Iskandar menerima lamarannya.

Richard melamar perempuan yang akrab disapa Jedar itu di pantai di bawah jembatan Golden Gate, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu (1/5/2019).

Richard mengunggah foto Jedar yang mengenakan cincin berlian di jari manisnya.

Terlihat tulisan "She said yes" pada telapak tangan Richard Kyle yang sedang memegang tangan Jedar.

"I’m the luckiest guy in the world!!" tulis Richard seperti dikutip Kompas.com, Jumat (3/5/2019). Richard juga mengucap terima kasih pada semua orang yang telah mendukung proses lamarannya tersebut. "I want to thank our families for always supporting us ???????? and @mthouvenot for finding the perfect ring ???? for Jessica #mthouvenot," tulis Richard.

Kabar pertunangan Richard dengan Jedar dibagikan oleh manajer Richard, Mario Markoneng, melalui akun Instagramnya. "Congratulations to u both @inijedar @richo_kyle wishing u a lifetime of love and happiness #enggagementday #couplesgoals #lovebirds #soontobemarried #potd," tulisnya seperti dikutip Kompas.com, Kamis (2/5/2019).

Ia juga memajang foto Richard dan Jedar yang berpelukan sambil bertatapan.

Tangan kiri Richard berada pundak kanan Jedar, sementara tangan kanannya menggenggam jemari kekasihnya itu yang pada jari manisnya melingkar sebuah cincin.

Jedar yang mengenakan pakaian serba putih tersenyum ke arah Richard seraya melingkarkan tangan kanannya pada pinggang Richard.

Mereka tampak berdiri di pantai dengan latar belakang jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat.

Diketahui, saat ini Jedar bersama putranya serta Richard sedang berada di San Francisco untuk urusan pekerjaan.

Dihubungi terpisah, Mario membenarkan hal itu. Namun Mario enggan menyebutnya pertunangan.

"Bukan tunangan sih. Tapi Richard menyatakan cintanya ke arah yang lebih serius," kata Mario dalam wawancara per telepon.

Mario menambahkan, Richard cukup lama menyiapkan lamaran tersebut, termasuk soal cincin yang disiapkan untuk Jedar.

Mario menambahkan bahwa Richard ingin menyatakan keseriusannya pada Jessica secara romantis di bawah jembatan Golden Gate, bertepatan dengan sebuah proyek yang harus dikerjakan mereka berdua di AS.

"Jadi Richard sama Jedar ada kerjaan.

Diundang sama Disney Pixar. Terus, menurut Richard, ini momen yang pas untuk menyatakan. Makanya sekalian aja deh," kata Mario.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jessica Iskandar Terima Lamarannya, Ini Ungkapan Bahagia Richard Kyle