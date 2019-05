Lama Menghilang setelah Pensiun, Mantan Bintang Film Panas Jepang Sola Aoi Melahirkan Bayi Kembar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan bintang film dewasa atau film panas asal Jepang Sola Aoi (ada juga yang menulis Sora Aoi) dikabarkan melahirkan anak kembar laki-laki pada Rabu 1 Mei 2019.

Kabar bahagia tersebut juga disampaikan langsung Sora Aoi melalui video streaming usai proses persalinan.

Sora Aoi mengabarkan kelahiran anak kembarnya di atas ranjang rumah sakit.

Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa melahirkan anak kembar meskipun dilakukan secara caesar.

Melalui akun instagramnya, Sola Aoi juga memposting dua bayi mungil yang baru saja dilahirkan berada di ranjang rumah sakit.

Aoi merasa sangat bersyukur bisa melahirkan bayi lucu dan menjadi seorang ibu.

I finally gave birth to a twin.

I was really impressed.

Thank you for being born.