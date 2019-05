Promo HUT Sogo, Diskon Spektakuler 20-50 Persen Pembelian Levis hingga Wrangler. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Merayakan HUT yang ke-35, pusat pakaian branded berkualitas Sogo Branded Store Bandar Lampung memberikan program diskon spektakuler.

Diskon yang diberikan mulai dari 20 persen sampai 50 persen untuk produk-produk ternama.

Diskon spektakuler hanya berlangsung lima hari saja, yaitu 3-7 Mei 2019.

Owner Sogo Branded Store Bandar Lampung Sofyan Lim mengatakan, ada diskon 25 persen untuk produk Levi's, Lois, Lea, dan Wrangler all item.

Kemudian koleksi Cardinal diskon 30 persen all item, Giani Gracio diskon 35 persen all item, Mgee diskon 20 persen all item, Crocodile diskon 20 persen all item, Gabrielle diskon 30 persen, Country Fiesta dan Ocean Pacific diskon 30 persen all item.

"Untuk produk lainnya seperti parfum Bvlgary, Kenzo, 212, HugoBoss juga diskon 20 persen. Spesial HUT, kita manjakan konsumen dengan diskon di atas rata-rata diskon yang kita berikan sebelumnya. Jadi jangan sampai terlewat," jelas Sofyan dalam rilisnya, Jumat, 3 Mei 2019.

Selain diberikan diskon, Sogo Branded Store Bandar Lampung juga memberikan gift menarik untuk pembelian dalam jumlah tertentu.

Seperti belanja Lois minimal Rp 1 juta dapat syal, belanja Lois Rp 1,5 juta dapat payung, belanja Cardinal Rp 2 juta dapat payung dan belanja Cardinal Rp 1 juta dapat gift topi.

Selanjutnya belanja Giani Gracio Rp 1 juta dapat gift topi, Levi's 501 belanja Rp 1 juta dapat earphone, belanja Levi's Rp 750 ribu dapat gantungan nama/ID, belanja Levi's Rp 3 juta dapat t-shirt dari Levi's dan belanja Lea Rp 1 juta dapat t-shirt Lea.

Dalam usianya yang ke-35 ini, lanjut Sofyan, Sogo Branded Store tetap komitmen memberikan produk-produk terbaik dengan kualitas yang terjaga untuk memberikan kepuasan konsumen.

"Di samping itu, kita juga tetap memantau produk-produk yang sedang tren untuk anak muda. Kita datangkan produk sesuai tren namun tetap berkualitas," imbuh dia. (Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)