5 Jersey Resmi Perseru Badak Lampung FC, Ada Aksen Tapis Lampung - Para pemain mengenakan jersey yang akan dipakai selama mengarungi musim kompetisi Liga 1 Nasional 2019. Kiri ke Kanan : Dalmiansyah Matutu (jersey home), Vidal (jersey away), Jefri Kurniawan (third jersey), Yoewanto Stya Beny (jersey kiper home), Ahmad Fauzi (jersey kiper away)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dalam launching tim Perseru Badak Lampung FC, yang berlangsung di GOR Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu 4 Mei 2019, turut hadir pula Komisaris Perseru Badak Lampung FC Satya Djojosugito.

Kemudian,General Manager of Youth and Technical Advisor of First Team Jaino Matos, CEO Perseru Badak Lampung FC Marco Gracia Paulo, Kadispora Lampung Budhi Darmawan, Ketua Asprov PSSI Lampung Eddy Syamsu, dan Vice President of Marketing Bukalapak Bayu Syerli.

Dalam kesempatan launching tim tersebut, manajemen juga merilis jersey yang akan digunakan selama satu musim ke depan.

Untuk jersey kandang pemain akan menggunakan warna merah dengan bawahan putih dan kiper memakai jersey berwarna hijau-hijau.

Kemudian, untuk jersey tandang pemain, menggunakan warna putih dengan bawahan merah dan kiper memakai jersey berwarna biru muda.

Sedangkan untuk jersey ketiga menggunakan warna hitam dengan bawahan kuning.

Seluruh jersey tersebut memiliki aksen tapis Lampung di bagian pundak kiri-kanan dan di celana.

Perangi Mafia Bola

Manajemen Perseru Badak Lampung FC berkomitmen penuh untuk menjaga skuat Laskar Saburai, julukan Perseru Badak Lampung FC, dari mafia bola.

Hal tersebut ditegaskan CEO Perseru Badak Lampung FC Marco Gracia Paulo saat launching tim dan jersey yang akan digunakan anak asuh Jan Saragih tersebut, di GOR Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu 4 Mei 2019.