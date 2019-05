Jelang Ramadan, Cabai Merah Naik Jadi Rp 25 Ribu/Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jelang Ramadan sembako di pasar tradisional di Bandar Lampung mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Di Pasar Smep misalnya. Harga cabai merah naik dari Rp 20 ribu menjadi Rp 25 ribu per kg, cabai hijau dari Rp 18 ribu menjadi Rp 20 ribu per kg, dan bawang putih dari Rp 17 ribu jadi Rp 65 per kg

"Naiknya harga bawang putih bertahap dari Rp 17 ribu ke Rp 22 ribu, Rp 26 ribu, Rp 28 ribu, Rp33 ribu, 38 ribu, 45 ribu, 48 ribu, lalu naik terus hingga menjadi Rp 65 ribu per kg," kata salah seorang pedagang Pasar Smep Narti, Sabtu, 4 Mei 2019.

Sementara itu harga bawang merah dari Rp 40 ribu jadi Rp 37 ribu per kg, tomat dari Rp 16 ribu jadi Rp 12 ribu per kg, rampai dari Rp 24 ribu menjadi Rp 22 ribu.

Lain dengan harga daging sapi. Sampai sekarang harga masih normal. Salah seorang pedagang daging sapi Jai mengatakan, harga daging sapi bagus Rp 120 ribu per kg, sedangkan harga daging sapi biasa Rp 110 per kg.

"Harganya memang masih stabil. Tapi saat bulan puasa nanti saya belum tahu naik apa tidak. tergantung dari rumah potong hewan. Kalau tidak naik, ya tidak naik," kata Jai

Di Pasar Pasir Gintung pun harga sembako mulai mengalami kenaikan. Sukardi, salah seorang pedagang Pasar Smep mengatakan, harga bawang putih dari Rp 50 ribu menjadi Rp 65 ribu per kg, cabai merah Rp 20 ribu menjadi Rp 28 ribu per kg, dan cabai hijau Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu.

Kemudian cabai rawit dari Rp 30 ribu menjadi Rp 35 ribu per kg, tomat dari Rp 8 ribu jadi Rp 10 ribu per kg, dan rampai dari Rp 15 ribu per 20 ribu per kg. Sementara bawang merah turun dari Rp 40 ribu menjadi Rp 35 per kg. (din)