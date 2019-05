AH (menghadap belakang), tersangka begal anggota PPK Way Kanan, diamankan di Mapolsek Way Tuba.

Anggota PPK di Way Kanan Lampung Dibegal Pelaku Bersenpi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Anggota PPK di Way Kanan menjadi korban pembegalan.

Dia adalah Joko S, warga Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan.

Korban tercatat sebagai mahasiswa dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Tuba, Way Kanan pada Pemilu 2019 lalu.

Satu dari dua pelaku sudah ditangkap, yakni AH (22), warga Kampung Tulangbawang, Kecamatan Bahuga, Way Kanan.

Sementara A, rekannya, masih diburu polisi.

AH dibekuk anggota Polsek Way Tuba dengan dibantu Tekab 308 Polres Way Kanan, Sabtu, 4 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Saeful Nawas menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 3 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB.

Saat itu, korban dari Kampung Way Tuba Asri hendak menuju Kampung Bukit Gemuruh dengan mengendarai sepeda motor.

Namun di jalan arah Dusun Campang Sari, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, korban diadang dua orang tidak dikenal.