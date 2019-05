Download dan Lirik Lagu Religi Maher Zain, Ada Lagu Ramadan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Religi Maher Zain Full Album, Bisa Langsung Disimpan di HP.



Inilah beberapa lagu religi yang cocok didengarkan di bulan suci Ramadan.



Salah satunya dari Maher Zain, penyanyi asal Swedia berdarah Lebanon, merilis lagu Ramadan pada 2013.





Lirik Lengkap Lagu Ramadan Maher Zain.



Ramadan



You lift me up high

You spread my wings

And fly me to the sky

I feel so alive

It's like my soul thrives in your light

But how I wish you'd be

Here with me all year around

Ramadan Ramadan

Ramadanu ya habib

(Ramadan, Ramadan

Ramadan O beloved)

Ramadan Ramadan

Laytaka dawman qareeb

(Ramadan, Ramadan

How I wish you were always near)

Love is everywhere

So much peace fills up the air

Ramadan month of the Quran

I feel it inside of me, strengthening my Iman

But how I wish you'd be

Here with me all year around

Ramadan Ramadan

Ramadanu ya habib

Ramadan Ramadan

Laytaka dawman qareeb

I just love the way you make me feel

Every time you come around you breathe life into my soul

And I promise that

I'll try throughout the year

To keep your spirit alive

In my heart it never dies

Oh Ramadan!

Ramadan Ramadan

Ramadanu ya habib

Ramadan Ramadan

Laytaka dawman qareeb

Laytaka dawman qareeb

Lirik Sepanjang Hidup

Aku bersyukur kau di sini kasih

Di kalbuku mengiringi

Dan padamu ingin ku sampaikan

Kau cahaya hati

Dulu ku palingkan diri dari cinta

Hingga kau hadir membasuh segalanya

Oh inilah janjiku kepadamu

Reff:

Sepanjang hidup bersamamu

Kesetiaanku tulus untukmu

Hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku

Sepanjang hidup seiring waktu

Aku bersyukur atas hadirmu

Kini dan selamanya aku milikmu

Yakini hatiku kau anugerah Sang Maha Rahim

Semoga Allah berkahi kita

Kekasih penguat jiwaku

Berdoa kau dan aku di Jannah

Ku temukan kekuatanku di sisimu

Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku

Oh inilah janjiku kepadamu

Repeat reff

Yakini hatiku bersamamu ku sadari inilah cinta

Tiada ragu dengarkanlah

Kidung cintaku yang abadi

Lirik Ya Nabi Salam Alayka