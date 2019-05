Download & Lirik Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu On My Way X Lily Alan Walker Cover Hanin Dhiya

Hanin Dhiya merilis video baru lagu On My Way X Lily, 25 April 2019.

Hanin Dhiya meng-cover 2 lagu yang dipopulerkan oleh musisi dunia Alan Walker.

Sejak diunggah di YouTube Channel Hanin Dhiya, 25 April 2019, hingga kini video klip telah ditonton lebih dari 3 juta kali dan jadi trending.

Lirik lengkap lagu On My Way dan Lily dari Alan Walker.

Lirik Lagu On My Way

I'm sorry but

Don't wanna talk, I need a moment before I go

It's nothing personal

I draw the blinds

They don't need to see me cry

'Cause even if they understand

They don't understand

So then when I'm finished

I'm all 'bout my business and ready to save the world

I'm taking my misery

Make it my bitch; can't be everyone's favorite girl

So take aim and fire away

I've never been so wide awake

No, nobody but me can keep me safe

And I'm on my way

The blood moon is on the rise

The fire burning in my eyes

No, nobody but me can keep me safe

And I'm on my way

Lily