Harga Cincin Tunangan Jessica Iskandar Fantastis, Richard Kyle Pesan pada Desainer Ternama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertunangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle disambut gembira kalangan selebritis, ternyata cincin pertunangan Jessica Iskandar dipesan khusus.

Awalnya, pertunangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle itu diketahui publik dari unggahan Richard Kyle pasa Jumat 3 Mei 2019.

Kala itu Richard Kyle mengunggah foto Jessica Iskandar yang mengenakan cincin berlian dengan model yang simple dan cantik.

Jessica Iskandar sendiri terlihat cantik dalam balutan baju off shoulder berwarna putih.

Ia terlihat tersenyum sambil memejamkan matanya dalam foto itu.

Kemudian terlihat tangan Richard Kyle mengenggam Jessica Iskandar, terdapat tulisan di tanagn tersebut.

"She said YES"

Sementara itu dalam keterangan unggahannya, Richard Kyle menuliskan perasaannya yang tengah berbahagia.

"I'm the luckiest guy in the world!"

Tak lupa ia pun berterima kasih kepada keluarga yang mendukungnya.

"I want to thank our families for always supporting us and @mthouvenot for finding the perfect ring."