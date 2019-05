Inilah Daftar 28 Pemain Perseru Badak Lampung FC

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Selamat datang Perseru Badak Lampung FC!

Launching tim sekaligus jersey di GOR Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu, 4 Mei 2019 pagi, menjadi momentum Perseru Badak Lampung FC untuk menggairahkan persepakbolaan Lampung.

Filosofi klub serta gaya permainan yang diusung turut memunculkan harapan besar agar sepakbola Lampung berjaya di kancah nasional.

Teriakan bernada dukungan dari para suporter Perseru Badak Lampung FC menggema di GOR Saburai sejak pukul 08.00 WIB.

Mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta yel-yel untuk menyambut klub kesayangan.

Memasuki pembukaan launching, sejumlah penari menampilkan tarian khas adat Lampung.

Disusul sambutan dari beberapa petinggi klub.

Para petinggi dan tamu undangan VIP yang hadir antara lain Chief Executive Officer Perseru Badak Lampung FC Marco Gracia Paulo, Komisaris Satya Djojosugito, dan General Manager of Youth and Technical Advisor of First Team Jaino Matos.

Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Lampung Budhi Darmawan, Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Lampung Eddy Syamsu, dan Vice President of Marketing Bukalapak Bayu Syerli.