Ilustrasi. Sinopsis My Fellow Citizens Episode Perdana Senin 6 Mei 2019 di Trans TV, Saling Berbohong.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tayangan drakor atau drama Korea My Fellow Citizens episode perdana akan tayang di Trans TV pada Senin, 6 Mei 2019 pukul 17.45 WIB.

Yuk simak, sinopsis My Fellow Citizens episode perdana atau episode 1 Senin, 6 Mei 2019.

Drama Korea atau drakor My Fellow Citizens menggantikan drakor My ID is Gangnam Beauty yang telah berakhir di Trans TV.

Drama Korea My Fellow Citizens tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 18.00 WIB di Trans TV.

Selain itu, drama Korea My Fellow Citizens juga bisa ditonton melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan live streaming Trans TV drakor My Fellow Citizens.

Live Streaming Drama Korea My Fellow Citizens

Serial drama Korea My Fellow Citizens dibintangi Choi Si-won, Lee Yoo-young, dan Kim Min-jung.

Drakor tersebut mengisahkan tentang percintaan seorang penipu dengan seorang gadis cantik.

My Fellow Citizens terbagi menjadi 36 episode.