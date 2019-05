Stok Bawang Putih di Pasar Gisting Kosong

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga bawang putih naik lagi dan tembus Rp 60.000 per kg. Bahkan stok bawang putih di Pasar Gisting kosong.

Menurut Parti, pedagang sayur di Pasar Gisting, harga bawang putih terus naik. karena pergerakan harga dan datangnya bulan puasa.

"Sekarang sudah kosong stok bawang putih, tidak kebagian stok lagi. Harganya juga makin naik dari kemarin, sekarang sudah bisa Rp 60.000 per kg," ujar Parti, Minggu (5/5).

• Jelang Ramadan 2019, Harga Bawang Putih Tembus Rp 80 Ribu per Kg di Bandar Lampung

Ia mengaku, bawang putih pada pekan lalu berada di kisaran Rp 50 ribu per kg, dan terus naik memasuki pekan ini. Itu terjadi karena stok semakin berkurang dan hanya mengandalkan kiriman dari Pulau Jawa.

Masa sekarang, menurut Parti, kebutuhan pangan lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Hal itu juga yang turut mendongkrak harga bawang putih.

• Sudah 30 Ton Bawang Putih Digelontor di Pasar Lampung, Harga Tetap Tinggi Naik Nyaris 100 persen

"Kalau bawang putih dari Jawa harganya Rp 60 ribu per kg, tapi kalau bawang putih cutting (impor) sekarang sudah Rp 80 ribu per kg, ada juga yang jual Rp 90 ribu per kg," ujar Parti.

Ia mengaku selama harga bawang putih meroket, tingkat beli warga hanya sedikit, rata-rata seperempat kilogram.

Parti menambahkan, belum dipastikan kapan harga bawang putih akan turun. Sebab harga sangat sulit turun jika pasokan terbatas.

Sementara, harga bahan pokok yang naik memasuki bulan puasa di antaranya cabai rawit jadi Rp 25 ribu per kg dari sebelumnya Rp 22 ribu, kentang Rp 12 ribu dari Rp 9.000 per kg, timun Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg.

Lalu buncis Rp 8.000 dari Rp 5.000 per kg, kacang panjang Rp 3.000 dari Rp 2.000 per ikat, kol Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, terong Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg.

Untuk harga yang bertahan sejak pekan lalu yaitu cabai merah Rp 20.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per kg, labu Rp 3.000 per kg, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 1.500 per ikat. (tri)