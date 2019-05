Tim 10 KPS Way Seputih Sabet Kalpataru Perintis Lingkungan

Tim KPS Way Seputih Sabet Kalpataru Perintis Lingkungan

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah memberikan Penghargaan Kalpataru kepada TIM 10 KPS Way Seputih dari Kampung Konservasi Pekandangan Kecamatan Pubian kategori Perintis Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Lampung Tengah.

TIM 10 KPS Way Seputih hingga kini berkomitmen melakukan aksi-aksi nyata seperti menanam pohon secara rutin setiap dua bulan 1 kali di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Seputih dengan bibit pohon kayu lokal, buah-buahan, pohon aren dan bambu untuk mencegah abrasi dan mendukung pemulihan bantaran sungai.

"Kami memilih pohon bambu dan aren. Selain sebagai penahan abrasi wilayah sempadan sungai juga harapan ke depannya pohon aren bisa menghasilkan bahan pembuatan gula aren. Sementara pohon bambu, terutama jenis bambu rebung selain memiliki daya tahan yang kuat untuk menahan abrasi juga rebungnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga bisa menjadi penghasilan tambahan sendiri untuk masyarakat," kata M Nasihin, Ketua TIM 10 KPS Way Seputih, lewat rilisnya, Minggu (5/5).

Tim 10 KPS Way Seputih juga membina masyarakat tentang pengelolaan produk gula aren sebagai produk lokal unggulan Kampung Konservasi Pekandangan. Selain itu Tim KPS Way Seputih juga membuat Daerah Perlindungan Sungai (DPS)/ Sungai Larangan Way Seputih dan menaburi 80 ribu bibit ikan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Genta Suri Muda mengutarakan, Kalpataru dari Bupati Lamteng untuk Tim 10 KPS Way Seputih merupakan apresiasi pemkab terkait upaya penanganan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Hulu DAS Way Seputih.

Harapannya, penghargaan Kalpataru bisa lebih memotvasi dalam upaya melestarikan lingkungan hidup di kawasan DAS Way Seputih.