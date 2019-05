Harga Daging Sapi Melambung, Warga di Tuba Lebih Memilih Ikan Patin





Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Kenaikan harga bawang putih dan bawang merah tidak terkendali, diikuti dengan harga daging sapi di Pasar Unit-2 Banjaragung, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang.

Harga daging sapi melambung mencapai Rp135 ribu per kilogram.

Sementara harga bawang putih yang semula Rp 50 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 60 ribu perkilogram.

Sementara bawang merah sebelumnya Rp 45 ribu per kilogram naik menjadi Rp 55 ribu kilogram, daging sapi sebelumnya Rp120 ribu per kilogram naik menjadi Rp135 ribu per kilogram.

Kenaikan bawang putih dan merah juga terjadi di warung-warung eceran Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala.

Heri, pedagang eceran, mengaku kesulitan menjual dua jenis bumbu masak itu. Warga pun enggan membeli bumbu masak bawang putih dan merah lantaran mahal.

Akibat tingginya harga daging sapi itu membuat banyak warga mengalihkan membeli ikan tawar yang harganya masih stabil di pasar unit 2.

Harga ikan patin Rp 20 ribu per kilogram dan ikan emas Rp 35 ribu per kilogram.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Stabilisasi Perdagangan Dinas Perdagangan Tulangbawang, Mat Nuar, mengatakan untuk bahan pokok seperti beras, telur, gula dan bahan pokok lainnya cukup aman hingga Idul Fitri.