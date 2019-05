Live Cooking Menu Ramadan Andalan Swiss-Belhotel

Laporan Wartawan Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Swiss-Belhotel menghadirkan paket berbuka puasa di bulan Ramadan.

Hotel beralamat diJalan Rasuna Said Nomor 18, Gulak Galik, Telukbetung Utara, Bandar Lampung tersebut menawarkan paket buka puasa Rp 150 ribu nett/pax all you can eat.

Tamu juga bisa mendapatkan diskon Rp 10 ribu per pax untuk pembelian minimal 10 pax paket buka puasa.

Food and Beverage Manager Swiss-Belhotel Lampung Ahmad Budiwanta mengatakan, pihaknya memilih live cooking sebagai andalannya.

Ada empat menu yang dimasak di Live Cooking Section yakni kebab, hidangan ala Jepang teppanyaki, martabak Mesir dan gorengan.

Selain itu, tamu akan dimanjakan dengan total sekitar 100 jenis makanan yang selalu berganti varian setiap harinya.

"Kita punya aneka macam rasa pastry dengan aneka roti manis, kue-kue untuk takjil baik kue basah maupun kering," jelasnya kepada Tribun, Senin (6/5/2019).

Untuk maincourse, lanjut dia, ada aneka menu masakan nusantara enan varian sambal andalan dan dilengkapi dessert seperti puding, buah hingga manisan sebagai hidangan penutup.

Sedangkan varian minuman pun lengkap terdiri dari dua macam jus, infused water, mineral water, es lemon tea, iced tea atau minuman hangat seperti teh dan kopi.