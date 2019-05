Raup Rp 29 Triliun dalam 11 Hari, Avengers: Endgame Jadi Film Terlaris Kedua Sepanjang Masa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NEW YORK - Film Avengers: Endgame memang sangat fenomenal.

Belum genap sepekan diputar di seluruh dunia, Avengers: Endgame sudah dinobatkan sebagai film terlaris kedua sepanjang masa.

Avengers: Endgame sejauh ini masih mendominasi box office sejak dirilis pada Rabu (24/4/2019) lalu.

Dikutip dari CNN, Senin (6/5/2019), Film Disney (DIS) dan Marvel telah melampaui 2 miliar dolar AS di box office di seluruh dunia.

Ini merupakan film kelima dalam sejarah yang bisa melakukannya.

Avengers: Endgame menghasilkan 2,189 miliar dolar AS atau sekitar Rp 29,4 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS) dalam 11 hari rilis, sekaligus film tercepat yang menghasilkan pendapatan 2 miliar dolar AS.

Dengan kondisi tersebut, Avengers: Endgame saat ini menjadi film terlaris kedua tertinggi sepanjang masa setelah Avatar.

Endgame melakukan debut pembukaan global terbesar dalam sejarah film dengan meraup 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp 16,8 triliun.

"Dalam fase pasca-bulan madu ini, Endgame telah membuktikan bahwa ini bukanlah keajaiban satu minggu," Paul Dergarabedian, analis media senior di Comscore (SCOR).