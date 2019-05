Ilustrasi. Sinopsis My Fellow Citizens Episode 2 Selasa 7 Mei 2019, Awal Pertemuan Jong Guk dan Mi Young

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cho Si Won dan Lee Yoo Young akan menyapa penggemarnya lewat sajian Drama Korea berjudul My Fellow Citizens yang tayang di Trans TV.

Yuk simak, sinopsis My Fellow Citizens episode 2 yang disiarkan Selasa 7 Mei 2019.

Diketahui My Fellow Citizens adalah pengganti film Drama Korea sebelumnya, My ID is Gangnam Beauty.

My Fellow Citizens merupakan serial televisi Korea Selatan.

Drama korea yang dibintangi Choi Si-won, Lee Yoo-young dan Kim Min-jung ini sebelumnya telah tayang perdana di negara asalnya pada 1 April 2019 melalui KBS2.

My Fellow Citizens mengisahkan tentang percintaan antara seorang penipu tampan yang bernama Jong Guk (Cho Si Won) dengan gandis cantik yang bernama Mi Young (Lee Yoo Young).

Adapun My Fellow Citizens sendiri terbagi menjadi 36 episode dan akan tayang setiap hari dari Senin hingga Jumat, dimulai pada pukul 17.45 WIB di Trans TV.

Tautan atau link live streaming Trans TV drakor My Fellow Citizens

Live Streaming Drama Korea My Fellow Citizens

Berikut sinopsis My Fellow Citizens episode 2 disiarkan Selasa 7 Mei 2019.