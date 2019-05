Coca-Cola Amatil Indonesia Terima Penghargaan INDI 4 0 Kemenperin 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menyusun Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), yaitu indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia.

INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), dan operasi pabrik (factory operation).

Hingga bulan April 2019, sebanyak 328 perusahaan telah melakukan self-assessment INDI 4.0 secara online melalui akun SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).

Dijelaskan dalam rilis, Rabu (8/5), Coca-Cola Amatil Indonesia (Amatil Indonesia) menjadi salah satu perusahaan yang menerima penghargaan dari Kementerian Perindustrian RI tersebut.

Dukungan terhadap industri 4.0 telah dijalankan oleh Amatil Indonesia melalui proses digitalisasi di area Supply Chain dan pelayanan penjualan, dimulai dari proses pengembangan produk hingga di toko-toko yang menjual produk Amatil Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terakurat (real time) mengenai proses, output, biaya, dan pelayanan, yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan kualitas di seluruh operasional Amatil Indonesia.

Saat ini 10,000 karyawan CCAI melayani lebih dari 830.000 pelanggan di seluruh Indonesia dengan mengoperasikan delapan lini produksi preform di dua fasilitas Packaging Service Division (PSD); empat Mega Distribution Centre; dan 38 lini produksi di 8 pabrik manufaktur kelas dunia. (Tribunlampung.co.id/Ana Puspasari)