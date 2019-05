Paket Buka Puasa Delightful Iftar Hotel Radisson Lampung Kedaton Tawarkan 200 Menu

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hotel Radisson Lampung Kedaton menghadirkan paket buka puasa bertema Delightful Iftar di Ramadan 1440 Hijriah ini.

Paket ini ditawarkan dengan harga Rp 200 ribu nett/pax (all you can eat) minimal pemesanan 5 pax dapat diskon 5 persen menjadi Rp 190 ribu per pax.

Pemesanan 10 pax dapat free 1 pax paket Delightful Iftar dan minimal pemesanan 30 pax harganya menjadi Rp 150 ribu per pax.

General Manager Hotel Radisson Lampung Kedaton Raj Jadhav mengatakan, pada Delightful Iftar ini Hotel Radisson Lampung Kedaton menyajikan lebih dari 200 jenis makanan untuk tamu.

Menunya beragam mulai dari Indonesia, Western, Asia, India dan Arabian terdiri dari beraneka takjil, appetizer, maincourse hingga dessert dan aneka minuman segar.

Selain buffet utama untuk maincourse, Hotel Radisson Lampung Kedaton juga memiliki Indian dan Arabian Corner serta Chinese Corner yang menyajikan menu-menu bervariasi setiap harinya.

Ketiga corner tersebut berupa show kitchen dimana tamu bisa berinteraksi langsung dengan chef terkait dengan makanan-makanan yang disajikan.

"Kemudian kita juga ada Kids Corner dengan sajian chocolate fountain dan cookies dengan gula lebih sedikit sehingga baik untuk anak-anak," jelasnya kepada awak media di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Kamis (9/5).

Raj menambahkan, semua makanan yang disajikan di Hotel Radisson Lampung Kedaton dimasak tanpa MSG serta menggunakan bahan makanan homemade dan fresh untuk menghasilkan citarasa terbaik.