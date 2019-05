Tersangka Penganiayaan Ditangkap Bawa Sabu dan Senpi Rakitan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - TEKAB 308 Polres Way Kanan bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Way Kanan menangkap EJ (35), tersangka penganiayaan.

Saat ditangkap, polisi menemukan senjata api rakitan dan narkoba berupa sabu-sabu.

Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Yuda Wiranegara mengatakan bahwa pengungkapan bermula dari adanya informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba, yang sangat meresahkan masyarakat.

Sekitar pukul 05.30 WIB, Tekab 308 Polres Way Kanan bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan.

Petugas lalu melihat seorang pria yang sedang berada di pos ronda di Kampung Runyai Kecamatan Bumi Agung dengan gerak-gerik mencurigakan.

"Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha melarikan diri dan membuang sebungkus kotak rokok yang berisi 2 paket sabu-sabu," ujar Yuda.

"Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan (senpira) berwarna silver yang beramunisi sebanyak 5 butir amunisi aktif dan 1 amunisi sudah diledakkan,”Ungkap AKP Yuda, Jumat 10 Mei 2019.

EJ terlibat penganiayaan yang terjadi di Dusun Pulau Seribu, Kampung Bumi Agung, Way Kanan.

Ketika itu korban Suroto (37) dihentikan EJ dan rekannya SI, IB.

"EJ menampar telinga kiri dan kanan korban ditambah tersangka IB mencekik dan menampar korban," ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)